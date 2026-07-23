Una donna ha riferito che sua figlia è morta a causa di un errore medico e che nessuno si è scusato. La donna, ex sciatrice di fondo, ha condiviso il dolore di una perdita che considera ancora aperta, descrivendo le ferite emotive come tatuaggi indelebili. Ha deciso di parlare pubblicamente del suo dramma, evidenziando la mancanza di risposte o riconoscimenti ufficiali riguardo alla vicenda.

Ci sono ferite che non si richiudono mai. Restano aperte, pronte a far male giorno dopo giorno, incise sulla pelle come fossero tatuaggi. Marina Piller - ex sciatrice di fondo arrivata 13esima in gara alle Olimpiadi - ha scelto di raccontarsi partendo dal momento più buio della sua vita. “Ho perso mia figlia subito dopo il parto a causa di un errore medico. Ce l'hanno portata via e poi sono venuti a dirci che era morta. Senza una parola di conforto o altro, spariti nel nulla. E in sette anni nessuno mi ha chiesto scusa”, ha raccontato al Corriere della Sera. Era il 10 luglio 2019. Nell’aprile scorso, il tribunale civile di Udine ha condannato l’Azienda sanitaria Friuli centrale al risarcimento di oltre 800 mila euro in favore dell’ex campionessa, di suo marito e dei familiari più stretti, assistiti dall’avvocato Massimiliano Campeis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il dramma di Marina Piller: "Mia figlia morta per un errore medico, nessuno mi ha mai chiesto scusa"

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