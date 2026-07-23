Vincenzo Valentini ha donato un grande mosaico al cimitero cittadino. L’opera, collocata nella zona nuova, è pensata per abbellire uno spazio dedicato alla memoria dei defunti. Il mosaico è visibile sulla parete e si distingue per dimensione e luminosità. La donazione è stata effettuata da un cittadino onorario, con l’obiettivo di arricchire un luogo di preghiera e ricordo.

Un dono insolito, ma decisamente d’impatto e di grande significato quello che ha voluto fare il cittadino onorario Vincenzo Valentini alla sua città d’origine: un imponente e luminoso mosaico realizzato su una parete della parte nuova del civico cimitero, destinato a impreziosire un luogo vocato alla preghiera per i cari defunti. L’opera, realizzata dal Centro Aletti di Roma (che ha realizzato preziosi mosaici presso il Vaticano, a San Giovanni Rotondo, Fatima Lourdes e Cracovia) è stata presentata l’altro giorno alle autorità cittadine, presenti il sindaco Endrio Ubaldi, la giunta e i consiglieri delegati, e al parroco don Andrea Bezzini.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il dono di Valentini . Un imponente mosaico ad abbellire il cimitero

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