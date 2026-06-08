È stato approvato il parere di compatibilità ambientale per un impianto agrovoltaico da 44 megawatt, che sarà costruito tra Benevento, Apollosa e Castelpoto. La decisione riguarda il progetto di un nuovo impianto energetico nel Sannio, che prevede l’utilizzo di terreni agricoli per la produzione di energia solare e agricoltura. La procedura di valutazione ambientale si è conclusa con esito positivo, consentendo di procedere con le fasi successive di realizzazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Parere positivo di compatibilità ambientale al progetto di un impianto agrovoltaico da 44 MW da realizzarsi nel Sannio. La società proponente è Apollosa Solar Park Srl, controllata della svizzera MET Group. Arriva il via libera dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il progetto agrovoltaico proposto da Apollosa Solar Park S.r.l. nei territori di Benevento, Apollosa e Castelpoto. Il decreto ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento, che prevede la realizzazione di un impianto della potenza complessiva di 44,036 MW e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Via libera ad un nuovo imponente impianto tra Benevento, Apollosa e Castelpoto

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