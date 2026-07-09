Una pistola a Meloni il dono di Erdogan al vertice Nato ad Ankara
Al termine del vertice Nato ad Ankara, la presidente del Consiglio ha ricevuto in dono una pistola da parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La consegna è avvenuta durante un incontro tra i due leader. La pistola, senza ulteriori dettagli, è stata consegnata come regalo ufficiale. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato il significato o il valore del dono.
Una pistola per la premier, Giorgia Meloni. È il particolare dono ricevuto dalla presidente del Consiglio da parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan al termine del vertice Nato ad Ankara. L’arma donata a Meloni, così come agli altri leader presenti al vertice, è stata portata in Italia seguendo tutte le procedure previste. Lo specificano fonti di governo. Sull’arma, come svelato ieri dal primo ministro britannico Keir Starmer, è inciso il nome del destinatario e il regalo è stato accompagnato da una scatola di munizioni e da una nota di Erdogan che esentava dal controllo delle esportazioni. La pistola, spiegano ancora le stesse fonti, è stata quindi presa in carico direttamente ad Ankara da personale autorizzato a maneggiare armi mentre al rientro a Roma sono state avviate le procedure per denunciarne il possesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie e thread social correlati
Meloni ad Ankara, il vertice Nato più delicato: tra Trump, Erdogan e il nuovo fronte con MoscaLa presidente del Consiglio italiana si trova ad Ankara per partecipare a un vertice Nato, considerato tra i più complessi dall’inizio della Guerra...
Erdogan con mano sul cuore, il saluto affettuoso per la premier Meloni al vertice Nato di AnkaraAl vertice Nato di Ankara, la premier Meloni si è incontrata con il segretario dell’Alleanza e il presidente turco.
Temi più discussi: Vertice Nato, Starmer rivela: Erdogan ha donato a ogni leader una pistola e delle munizioni; Trump, il post contro Meloni: Serve un ordine restrittivo; Vertice Nato, il regalo di Erdogan ai leader: un revolver; Slitta il termine per gli emendamenti al ddl che converte il decreto (anche) sull’Uits.
Meloni e gli altri leader si prendono il regalino di Erdogan: una pistola dedicata con i nomi e il kit dei proiettili - X x.com
Una pistola a Meloni, il dono di Erdogan al vertice Nato ad AnkaraUna pistola per la premier, Giorgia Meloni. È il particolare dono ricevuto dalla presidente del Consiglio da parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan al termine del vertice Nato ad Ankara. lapresse.it
Caro Governo Meloni, vi facciamo una vera proposta d'amore: fermate il DDL Caccia Selvaggia! Questa settimana, grazie alle nostre pressioni e a quelle delle associazioni ambientaliste e animaliste, la Camera ha deciso che non ci sarà alcuna procedura d'ur facebook
Una pistola (con i proiettili), da Trump a Meloni e Macron: il regalo di Erdogan ai leader NatoDal nostro inviato (ANKARA) - La finitura è nero lucida, l’impugnatura in pregiato legno scuro, il tamburo ha in canna sei colpi. Una pistola. È il regalo sui ... ilmessaggero.it