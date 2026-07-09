Al termine del vertice Nato ad Ankara, la presidente del Consiglio ha ricevuto in dono una pistola da parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La consegna è avvenuta durante un incontro tra i due leader. La pistola, senza ulteriori dettagli, è stata consegnata come regalo ufficiale. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato il significato o il valore del dono.

Una pistola per la premier, Giorgia Meloni. È il particolare dono ricevuto dalla presidente del Consiglio da parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan al termine del vertice Nato ad Ankara. L’arma donata a Meloni, così come agli altri leader presenti al vertice, è stata portata in Italia seguendo tutte le procedure previste. Lo specificano fonti di governo. Sull’arma, come svelato ieri dal primo ministro britannico Keir Starmer, è inciso il nome del destinatario e il regalo è stato accompagnato da una scatola di munizioni e da una nota di Erdogan che esentava dal controllo delle esportazioni. La pistola, spiegano ancora le stesse fonti, è stata quindi presa in carico direttamente ad Ankara da personale autorizzato a maneggiare armi mentre al rientro a Roma sono state avviate le procedure per denunciarne il possesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Una pistola a Meloni, il dono di Erdogan al vertice Nato ad Ankara

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