Il vigile del fuoco Alessandro Marchì è morto mentre interveniva per spegnere un incendio a San Cataldo, in Sicilia. Le autorità nazionali e regionali hanno espresso dolore per la perdita, ricordando il sacrificio dell’uomo in servizio. La notizia ha suscitato reazioni ufficiali di cordoglio, senza ulteriori dettagli sul caso.

La morte di Alessandro Marchì, il vigile del fuoco deceduto mentre tentava di spegnere l’incendio di San Cataldo, in Sicilia, ha fatto registrare il dolore e il cordoglio delle massime istituzioni. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno voluto ricordare il sacrificio di un uomo morto mentre faceva il suo dovere per la comunità. Le parole di Mattarella. In un messaggio al capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dice: “Ho appreso la notizia del decesso del Capo Reparto dei Vigili del Fuoco Alessandro Marchì, durante operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione in provincia di Caltanissetta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Il dolore di Mattarella e Meloni per il vigile del fuoco Alessandro Marchì, morto in servizio

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