Il Corsaro | Maestri d' Arte a Caprese Michelangelo
Il 23 luglio 2026 ad Arezzo si è tenuta una mostra collettiva intitolata Maestri d'Arte, organizzata dall'associazione Il Corsaro a Caprese Michelangelo. La manifestazione ha rappresentato la seconda tappa di un evento che ha già riscosso successo. La mostra fa parte di una maratona solidale, considerata tra le più lunghe estive in Toscana. La rassegna si è svolta con la partecipazione di vari artisti e ha coinvolto il pubblico locale.
Arezzo, 23 luglio 2026 – In scena la nuova tappa d i Maestri d’Arte, la mostra collettiva dell’associazione Il Corsaro che continua il successo della prima Maratona solidale destinata ad essere la kermesse estiva la più lunga di tutta la Toscana. Da Renato Guttuso e Anna Ramenghi fino a Pierluigi Ricci, il Ligabue della Valtiberina, l’eclettico borghese Francesco Gianfranceschi, l’anghiarese pop Giancarlo Ghignoni e altri autori della Valle del Tevere che nulla hanno da invidiare ai grandi maestri del nostro tempo. Sabato 25 luglio nella terra natale di Michelangelo Buonarroti, il nuovo vernissage consigliato anche dall’assessora alla Cultura della Regione Toscana Manetti e dal suo collega Filippo Boni, scrittore prestato con successo all’amministrazione pubblica nel campo dei Trasporti, Territorio e Infrastrutture. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Abbiamo l'onore e il piacere di ospitare nella nostra sala la mostra Maestri d'Arte durante un pezzettino del suo percorso itinerante, ovvero dal 25 luglio al 3 agosto. Venite a trovarci per accedere gratuitamente alla mostra!! facebook
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