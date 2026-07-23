Il Corsaro | Maestri d' Arte a Caprese Michelangelo

Notizia in breve

Il 23 luglio 2026 ad Arezzo si è tenuta una mostra collettiva intitolata Maestri d'Arte, organizzata dall'associazione Il Corsaro a Caprese Michelangelo. La manifestazione ha rappresentato la seconda tappa di un evento che ha già riscosso successo. La mostra fa parte di una maratona solidale, considerata tra le più lunghe estive in Toscana. La rassegna si è svolta con la partecipazione di vari artisti e ha coinvolto il pubblico locale.