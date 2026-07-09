Il Corsaro | Maestri d’Arte diventa itinerante in Valtiberina

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il progetto “Maestri d’Arte” è stato presentato come un evento itinerante nella Valtiberina. La conferma è arrivata con la partecipazione di assessori regionali che si sono detti favorevoli all’iniziativa. Il percorso coinvolge diverse località della zona, con l’obiettivo di portare esposizioni e attività artistiche in vari luoghi. La partenza ufficiale è stata annunciata per il 9 luglio 2026.

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Arezzo, 9 luglio 2026 – . Anche grazie agli assessori regionali Cristina Manetti (Cultura) e Filippo Boni (Trasporti, Territorio, Infrastrutture), all’Unione dei Comuni, al Presidente della Provincia Alessandro Polcri insieme all’ Assessora alla Cultura di Anghiari Alberica Barbolani da Montauto e al Sindaco di Sansepolcro, “Maestri d’Arte”, la mostra collettiva dell’associazione Il Corsaro, Ente del Terzo settore, diventa itinerante tanto che la prima Maratona solidale in Valtiberina continuerà sino al prossimo novembre. “Lavoriamo gratuitamente per rendere grande questo lembo di Toscana stupendo e pieno di storia e cultura, una terra però purtroppo quasi per nulla valorizzata in passato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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