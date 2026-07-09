Il Corsaro | Maestri d’Arte diventa itinerante in Valtiberina

Notizia in breve

Il progetto “Maestri d’Arte” è stato presentato come un evento itinerante nella Valtiberina. La conferma è arrivata con la partecipazione di assessori regionali che si sono detti favorevoli all’iniziativa. Il percorso coinvolge diverse località della zona, con l’obiettivo di portare esposizioni e attività artistiche in vari luoghi. La partenza ufficiale è stata annunciata per il 9 luglio 2026.