Arezzo, 16 luglio 2026 – Sarà Caprese Michelangelo la prossima tappa di " Maestri d'arte " la mostra collettiva itinerante in Valtiberina che ha già toccato Pieve Santo Stefano e Anghiari. Scaturita dal successo della prima Maratona solidale dell'associazione Ente del terzo Settore Il Corsaro, fondata soltanto un anno fa dall' autore e giornalista Stefano Mencherini, che in una quindicina di giorni, tra giugno e luglio, ha organizzato quasi giornalmente presentazioni, dibattiti e momenti di musica e svago sempre con una attenzione particolare alla realtà sociale di questa terra. Il prossimo sabato 25 luglio alle ore 19 il nuovo vernissage... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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