Alle 20.16 di domenica, un comunicato ufficiale annuncia un presidio per un uomo deceduto poche ore prima durante un intervento di polizia in via Italo Svevo. Il Comune afferma che non è stato richiesto di annullare l’evento, e ricostruisce i fatti senza confermare modifiche o cancellazioni. Nessuna indicazione di autorizzazioni negate o richieste di sospensione da parte delle autorità. La comunicazione è stata diffusa pochi minuti dopo la morte, alle 20.16.

A Palazzo d’Accursio la lancetta dell’orologio torna indietro fino a domenica, poco dopo le 20. Per la precisione alle 20.16, quando il Comune ha diffuso il comunicato stampa con cui è stato convocato il presidio per Abderrahim Fakir, morto poche ore prima in via Italo Svevo durante un intervento di polizia. È da quel minuto esatto, infatti, che parte la lunga ricostruzione fornita dall’amministrazione al Carlino per spiegare l’iter che ha portato allo svolgimento della manifestazione in piazza Nettuno, finita ora al centro di un’istruttoria avviata dal ministero dell’Interno, con l’obiettivo di verificare se tutte le procedure siano state corrette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Comune ricostruisce: "Nessuno ci ha chiesto di annullare l’evento"

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