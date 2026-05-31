Beatrice, sorella di una bambina deceduta a Bordighera, ha descritto le condizioni della sorellina prima del decesso. Ha detto che il corpo della bambina era viola, la testa le cadeva e la teneva in posizione inclinata. Inoltre, ha riferito di aver chiesto aiuto a persone adulte, senza ricevere risposta. La bambina mostrava segni di sofferenza evidente, con il corpo e le labbra viola.

«Più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva tutto il corpo viola e le labbra viola. Già lì stava molto male». È uno dei passaggi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Beatrice, le sorella della bimba morta a Bordighera: «Aveva il corpo viola, la testa le cadeva. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, nessuno ci ha risposto»

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Le ultime ore di Beatrice. Le sorelline: «Era viola, la testa le cadeva. Non ci hanno aiutate»

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