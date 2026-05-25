Una madre racconta che il figlio di 15 anni, sfregiato in un incidente, non potrà più realizzare il sogno di diventare pilota di aerei. La donna denuncia che nessuno si è scusato con loro. Il ragazzo, ormai vittima di conseguenze permanenti, aveva come obiettivo quello di volare. La famiglia si trova a vivere con il peso di un sogno infranto, senza risposte ufficiali.

Bologna, 25 maggio 2026 – A 15 anni si hanno così tanti sogni che è quasi impossibile contarli. Ma, nel suo caso, ce n’era uno che più di tutti desiderava si avverasse: volare. E voleva farlo come mestiere. E allora quel sogno se l’era tenuto stretto, aveva scelto una strada precisa, iscrivendosi all’aeronautico di Forlì, le giornate passate a studiare per raggiungere la meta. Voleva fare il pilota di aerei. Quel sogno, però, non si avvererà mai. Gli è stato portato via in pochi minuti un giorno di aprile dell’anno scorso, quando un gruppo di ragazzi, tutti della sua età, ha deciso di tendergli un agguato nel parco della scuola agraria di Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Rubato il sogno di mio figlio”, la mamma del 15enne sfregiato: “Non potrà fare il pilota di aerei e nessuno ci ha chiesto scusa”

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She accidentally entered his territory, and after one night carried a divine child.

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