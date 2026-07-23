La stagione delle amichevoli del Como inizia domani mattina alle 10,30, allo stadio Sinigaglia a porte chiuse. Avversario il Paris Fc, squadra di Ligue 1. Cesc Fabregas schiererà in campo i numerosi giocatori che si stanno allenando a Mozzate, quasi una quarantina. Fra questi Lucas Da Cunha, che ha appena rinnovato con il Como fino al 2031, dopo aver vestito la maglia azzurra da titolare nelle scorse tre stagioni. Sarà confermato capitano. È il simbolo della crescita del Como e dell’investimento sui giovani di valore: era stato acquistato per 750mila euro, ora vale almeno 20 milioni, anche se il Como ha ricevuto cifre superiori per la sua cessione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il Como tiene viva la pista Kean. Per l’azzurro serve l’addio di Morata

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