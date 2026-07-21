il como monitora la pista kean

Il Como sta seguendo con attenzione la situazione dell’attaccante della nazionale italiana, che ha recentemente rinnovato con una squadra di Serie A. Il giocatore, considerato un possibile rinforzo, è attualmente sotto contratto con la Fiorentina. La società lariana valuta questa opzione come possibile inserimento nel proprio reparto offensivo. Al momento non ci sono conferme ufficiali o accordi definitivi tra le parti.

. L'attaccante della nazionale italiana, reduce di rinnovo con la Fiorentina, sarebbe il rinforzo ideale per la formazione lariana. Ad oggi, non ci sono trattative in corso con il club, ma un primo contatto con l’entourage del giocatore sarebbe già stato avviato per sondare la disponibilità del giocatore Aumenta la suggestione Kean per il Como.L’attaccante della fiorentina è finito nel mirino del club lariano, chiamata ad acquistare giocatori italiani dopo la qualificazione alla prossimaChampions League.Per competere nel palcoscenico più ambito d’Europa è fondamentale, infatti, mettere mano sul mercato: otto i calciatori Italiani nella rosa di cui quattro nel vivaio del Como e i restanti nelle giovanili italiane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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