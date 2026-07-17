La Juventus valuta di cedere Khéphren Thuram, che non è più considerato incedibile, per finanziare il mercato. Il centrocampista francese, apprezzato dalla Roma, potrebbe lasciare i bianconeri. Nel frattempo, si intensificano i contatti per l'acquisto di un nuovo centrocampista, con l'attenzione rivolta a Pellegrino. La trattativa con il calciatore è in corso, mentre la società lavora per ottenere i fondi necessari per le operazioni in entrata.

Khéphren Thuram non è più tra gli incedibili in casa Juventus. I bianconeri devono finanziare il mercato in entrata e sono pronti a rinunciare al centrocampista francese che piace alla Roma di Gasperini. Arrivato due anni fa dal Nizza, il centrocampista è sul mercato: si aspettano offerte per il 25enne costato circa 20 milioni di euro nel 2024. Con l'eventuale uscita di Thuram ecco che potrebbe tornare di moda il profilo di Davide Frattesi, più volte accostato alla Vecchia Signora e molto gradito a Carnevali., I due hanno lavorato insieme al Sassuolo e l'ad farebbe di tutto per riaverlo a Torino: servono i giusti incastri, con l'ex Roma che non ha mai fatto mistero di voler cambiare aria per avere più spazio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, può riaccendersi la pista Frattesi: serve l'addio di Thuram. Si scalda la pista Pellegrino, contatti in corso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CARNEVALI ALLA MAROTTA. FRATTESI-CAMBIASO: LA TRACCIA. NAPOLI, NO A UN SUPER BIG

Notizie e thread social correlati

Pellegrino alla Juve, la pista si scalda: gli agenti dell’argentino attesi in Italia. Tutti gli aggiornamentiGli agenti dell’attaccante argentino sono attesi in Italia, mentre la trattativa tra la Juventus e il Parma si intensifica.

Frattesi Juve nonostante la smentita di Carnevali: la pista si può accendere con questa cessioneNonostante le smentite ufficiali, il trasferimento di un centrocampista dalla squadra attuale alla Juventus potrebbe ancora concretizzarsi, grazie a...

Temi più discussi: Juve, nuovi contatti per Pellegrino: cosa risulta a Matteo Moretto. E per Nico Gonzalez all'Atletico...; Juventus, Zaniolo torna nel mirino: la rottura con l’Udinese può riaprire il mercato; Éderson, dal no United alla Juve: Spalletti ci pensa; Juventus, è il momento della svolta: servono colpi per riaccendere una piazza in attesa, si parte da Kessié per La Stampa.

Juventus, è il momento della svolta: servono colpi per riaccendere una piazza in attesa, si parte da Kessié per La StampaLa Juventus sa di non poter più aspettare, dopo settimane di trattative, sondaggi e contatti, il mercato bianconero è arrivato a un punto decisivo. tuttojuve.com

Icardi alla Juventus, ora si può: lo scenario sul colpo a parametro zeroIcardi alla Juventus - Si riaccende un grande classico delle telenovele di mercato degli ultimi anni: Mauro Icardi alla ... fantamaster.it