Il Commissario Rex | trama e quanti sono gli episodi della nuova serie ambientata a Vienna

Il cane poliziotto torna su Rai 2 con una nuova stagione ambientata a Vienna. Rex lavora insieme al commissario Max Steiner per risolvere casi e affrontare misteri. La serie comprende 12 episodi. La trama si concentra sulle indagini del cane e del commissario, con colpi di scena e situazioni da svelare. La nuova stagione vede Rex tornare in azione tra le strade della capitale austriaca.

Il celebre cane poliziotto torna a indagare per le strade di Vienna insieme al commissario Max Steiner in una nuova stagione tra casi da risolvere, misteri e colpi di scena Torna in prima visione su Rai 2 il celebre cane poliziotto più amato della televisione. L'appuntamento con Rex è fissato per stasera, giovedì 23 luglio alle 21:20, con una serie completamente rinnovata che riporta il pastore tedesco nelle 99strade di Vienna99, tra indagini, azione e misteri tutti da risolvere. Quello che vedremo stasera è un vero e proprio reboot di Kommissar Rex, la serie nata nel 1994 e diventata, nel corso degli anni, uno dei più grandi cult televisivi degli anni '90. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Il commissario Rex 2x05 - doveva sembrare solo un incidente

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