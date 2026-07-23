Questa sera, giovedì 23 luglio, Rai 2 porterà tra l'Austria e gli Stati Uniti con due serie tv cult della rete. In prima serata ci sarà il debutto di Il commissario Rex - Vienna Calling, una versione tutta nuova del classico Commissario Rex degli anni '90 che per l'occasione torna alle origini, a Vienna, città dove era ambientata la serie originale. In seconda serata, invece, partirà la seconda stagione di NCIS: Origins, serie tv prequel di NCIS che racconta le origini di Jethro Gibbs (Mark Harmon che è anche narratore delle puntate). Da un lato il ritorno di un classico titolo anni '90 in una nuova versione e dall'altro una serie contemporanea ma ambientata negli anni '90. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Commissario Rex torna in Austria, la nuova serie dal 23 luglio su Rai 2

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