Il Commissario Rex torna in Austria la nuova serie dal 23 luglio su Rai 2
Stasera su Rai 2, il Commissario Rex torna in Austria con una nuova serie, a partire dal 23 luglio. La programmazione include anche una serie statunitense, trasmessa in prima serata. La messa in onda si svolge tra le due nazioni, con due produzioni cult della rete. La prima serata vede quindi una proposta che unisce ambientazioni e produzioni diverse, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sui protagonisti.
Questa sera, giovedì 23 luglio, Rai 2 porterà tra l'Austria e gli Stati Uniti con due serie tv cult della rete. In prima serata ci sarà il debutto di Il commissario Rex - Vienna Calling, una versione tutta nuova del classico Commissario Rex degli anni '90 che per l'occasione torna alle origini, a Vienna, città dove era ambientata la serie originale. In seconda serata, invece, partirà la seconda stagione di NCIS: Origins, serie tv prequel di NCIS che racconta le origini di Jethro Gibbs (Mark Harmon che è anche narratore delle puntate). Da un lato il ritorno di un classico titolo anni '90 in una nuova versione e dall'altro una serie contemporanea ma ambientata negli anni '90. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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