Stasera su Rai 2 va in onda la terza stagione di Elsbeth, serie crime interpretata da Carrie Preston. La puntata prevede la trasmissione di più episodi, anche se non sono stati specificati i numeri esatti. La serie continua a seguire le vicende di Elsbeth, protagonista impegnata in indagini criminali. La stagione attuale è in corso di messa in onda e fa parte di un palinsesto che si estende nel tempo.

Prosegue su Rai 2 la terza stagione di Elsbeth, la serie crime con Carrie Preston. Ecco le trame della serata e quanti episodi sono previsti nel nuovo appuntamento del 5 luglio. Nuovo appuntamento con Elsbeth, la serie crime americana con Carrie Preston nei panni dell'eccentrica avvocata Elsbeth Tascioni. Nella serata di stasera, domenica 5 luglio, Rai 2 propone tre nuovi episodi della terza stagione. Elsbeth sarà alle prese con tre casi molto diversi tra loro: un omicidio che scuote il mondo del basket universitario, un delitto che riporta a galla vecchie rivalità nell'esclusivo ambiente delle top model e un mistero ambientato dietro le quinte di una prestigiosa compagnia di balletto, impegnata in una moderna rilettura dello Schiaccianoci. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Elsbeth 3 su Rai 2: trama, cast e quanti episodi vanno in onda stasera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elsbeth 3 stasera su Rai 2: trama, cast e numero episodi della nuova stagione

Elsbeth stasera su Rai 2: trama e il cast degli episodi del 28 giugnoStasera su Rai 2 va in onda un nuovo episodio con Carrie Preston nel ruolo dell’avvocata Elsbeth Tascioni.

Temi più discussi: Elsbeth: cast e trama episodio 3x10 su Rai 2; Elsbeth su Rai 2 il 28 giugno: orari, episodi 6 e 7, cast ospite e RaiPlay; Elsbeth 3 anticipazioni terza puntata 28 giugno; Elsbeth stasera su Rai 2 | trama e il cast degli episodi del 28 giugno.

Elsbeth 3 su Rai 2: trama, cast e quanti episodi vanno in onda staseraElsbeth 3 torna stasera su Rai 2. Scopri la trama della serata, il cast della serie con Carrie Preston e quanti episodi sonoprevisti per oggi 5 luglio ... movieplayer.it

Elsbeth, 5 luglio 2026: anticipazioni puntata di oggiAnticipazioni di Elsbeth del 5 luglio 2026: episodio Caso disperato della terza stagione. Trama, personaggi e colpi di scena della puntata di stasera su Rai 2. napolike.it