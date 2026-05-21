Davide Cavallo dopo la condanna a 20 anni per il suo aggressore | Ha retto il mio sguardo lo perdono

Dopo la sentenza di condanna a 20 anni per il suo aggressore, il giovane coinvolto ha dichiarato di aver mantenuto lo sguardo fisso sull’uomo e di aver scelto di perdonarlo. Lunedì, a un giorno dall’udienza, ha rilasciato un’intervista a una testata online, raccontando il suo stato d’animo e le emozioni vissute in quella fase. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica, in particolare per le parole pronunciate dal giovane, che ha deciso di parlare apertamente della propria esperienza.

Il 22enne Davide Simone Cavallo a Fanpage.it che lo contattato all'indomani dell'udienza preliminare e della sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato a 20 anni di carcere il 19enne Alessandro Chiani, esecutore materiale dell'accoltellamento, e a 10 mesi, per omissione di soccorso, il 18enne Ahmed Atia, che aveva avuto il ruolo di "palo" durante i fatti. Gli altri tre aggressori, minorenni, saranno invece giudicati separatamente dal Tribunale per i Minori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Davide Cavallo abbraccia i suoi aggressori: Non la do vinta a quello che hanno fatto quella sera

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