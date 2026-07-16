Un uomo di 54 anni è stato trovato morto in casa. Era tra gli organizzatori del funerale di un amico, ma non si era presentato all’evento. Una persona che aveva assistito alla cerimonia ha deciso di cercarlo, trovandolo senza vita. Il cane dell’uomo era presente nella casa e vegliava sul padrone. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi del caso.

Il 54enne era stato tra gli organizzatori dell’ultimo saluto a un caro amico. Aveva dedicato gli ultimi giorni a organizzare nei minimi dettagli il funerale di un caro amico. Per questo, quando martedì pomeriggio Daniele Andrighetti, 54 anni, non si è presentato alla cerimonia funebre a Nogarè di Montebelluna, chi lo conosceva ha capito subito che qualcosa non andava. Gli amici hanno deciso di raggiungere la sua abitazione di San Gaetano, nel Trevigiano, dove hanno fatto una scoperta destinata a sconvolgerli: l’uomo era morto in casa, probabilmente colpito da un improvviso malore. Accanto a lui c’era soltanto il suo inseparabile cane, rimasto a vegliare il padrone fino all’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Montebelluna, va a cercarlo perché non si presenta al funerale di un amico: Daniele Andrighetti trovato morto in casa, il cane veglia il padrone

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