Ibra insegue CR7 LeBron Travis Scott e Kim Kardashian | Nike lo spot è clamoroso!

Notizia in breve

Durante il Mondiale 2026, Nike Football ha diffuso uno spot di sei minuti sui propri canali ufficiali. Nel video compaiono numerosi atleti e celebrità, tra cui Mbappé, Haaland, Vinicius JR, Bruno Fernandes, Ibrahimovic, Cantona, Drogba, Ronaldinho, oltre a Travis Scott e Kim Kardashian. Tra i protagonisti figura anche Ibrahimovic, che insegue Cristiano Ronaldo, LeBron James, Travis Scott e Kim Kardashian. Lo spot include una serie di apparizioni di personaggi noti in contesti sportivi e di intrattenimento.