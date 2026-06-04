Ibra insegue CR7 LeBron Travis Scott e Kim Kardashian | Nike lo spot è clamoroso!

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Mondiale 2026, Nike Football ha diffuso uno spot di sei minuti sui propri canali ufficiali. Nel video compaiono numerosi atleti e celebrità, tra cui Mbappé, Haaland, Vinicius JR, Bruno Fernandes, Ibrahimovic, Cantona, Drogba, Ronaldinho, oltre a Travis Scott e Kim Kardashian. Tra i protagonisti figura anche Ibrahimovic, che insegue Cristiano Ronaldo, LeBron James, Travis Scott e Kim Kardashian. Lo spot include una serie di apparizioni di personaggi noti in contesti sportivi e di intrattenimento.

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In occasione del Mondiale 2026, Nike Football ha pubblicato sui suoi canali ufficiali uno spot da brividi: un film di 6 minuti che vede protagonisti Mbappé, Haaland, Vinicius JR, Bruno Fernandes, Ibrahimovic, Cantona, Drogba, Travis Scott, Ronaldinho, Kim Kardashian e tante, tantissime altre stelle. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ibra insegue CR7, LeBron, Travis Scott e Kim Kardashian: Nike, lo spot è clamoroso!
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