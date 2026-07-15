Le scarpe Nike firmate Travis Scott sono al centro della scena, superando l'attenzione dedicata al film di Christopher Nolan, la cui uscita è imminente.

Mentre mancano ormai pochi giorni all’uscita di Odissea, qualcuno potrebbe aver appena rubato il centro della scena al nuovo film di Christopher Nolan. Impegnato sul red carpet di New York, Travis Scott ha abbinato un classico completo nero con giacca doppiopetto e pantaloni fitted a un paio di Nike inedite destinate ad alimentare le fantasie di ogni appassionato. Universal Pictures presents THE ODYSSEY New York Premiere. Dimitrios KambourisGetty Images Pur non avendo alcuna informazione ufficiale, le sneaker in questione sembrano a tutti gli effetti un paio di Moon Shoe, il modello del marchio americano recentemente rilanciato grazie alla collaborazione con Jacquemus. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Queste Nike di Travis Scott sono destinate a far parlare più di Odissea

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Travis Scott a fait le PIRE choix

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