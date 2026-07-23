Il caso Dtmfitalycom e cosa c’entra il povero Bad Bunny

Chi ha cercato di comprare biglietti per i concerti di Bad Bunny a Milano, entrambi sold out con circa 80.000 spettatori, ha probabilmente incontrato messaggi di origine incerta. La vicenda riguarda il sito Dtmfitaly.com, coinvolto in un caso legato alla vendita di biglietti online. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui dettagli legali o sulle eventuali frodi, né sul collegamento con altri soggetti o eventi correlati.

Chi, di recente, abbia tentato di acquistare dei biglietti per i concerti di Bad Bunny a Milano, che hanno registrato un doppio sold-out da circa 80.000 spettatori l’uno, si è quasi sicuramente imbattuto in alcuni messaggi di dubbia provenienza. Un caso, tuttavia, è di sicuro più eclatante degli altri: stiamo parlando di Dtmfitaly.com, un sito di biglietteria che si presentava come un canale affidabile di secondary ticketing, rivelatosi poi falso. A far “abboccare” le sue vittime, un dettaglio che dava sicurezza agli utenti: tra le informazioni legali della piattaforma, compaiono infatti i dati di Sony Music, indicata come editore e responsabile del portale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il “caso” Dtmfitaly.com (e cosa c’entra il povero Bad Bunny)

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