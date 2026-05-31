In Toy Story 5, il personaggio scelto da Disney è una pizza con gli occhiali da sole. La presenza di questo nuovo personaggio è stata annunciata ufficialmente, suscitando sorpresa tra i fan. La pellicola vedrà anche la partecipazione di Bad Bunny, che entrerà nel film come voce di un personaggio. La scelta di inserire una pizza come personaggio principale rappresenta una novità rispetto alle precedenti puntate della serie.

Toy Story 5 si prepara ad accogliere uno dei personaggi più improbabili della sua storia trentennale: una pizza con gli occhiali da sole. E a darle voce sarà nientemeno che Bad Bunny, la superstar portoricana che dopo aver dominato le classifiche mondiali e il palco del Super Bowl, si tuffa nel mondo dell’animazione Disney con un cameo che promette di essere memorabile. Disney ha annunciato che il cantante, rapper e attore – il cui vero nome è Benito Antonio Martínez Ocasio – interpreterà Pizza With Sunglasses, descritto come un personaggio “senza sforzo cool e misterioso”, membro di una piccola ma combattiva comunità di giocattoli dimenticati che vivono in un capanno abbandonato in un giardino sul retro. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bad Bunny entra in Toy Story 5, ma il personaggio scelto da Disney lascia senza parole

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Bad Bunny Se Une a Toy Story 5 Como Personaje Secreto

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