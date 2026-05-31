Durante il concerto di Bad Bunny a Madrid, più di 60.000 persone hanno assistito a uno spettacolo ricco di musica e ospiti vip. Tra i momenti più condivisi sui social, l’apparizione di un’attrice nota per aver partecipato a “La Casita” con Chiara Ferragni, insieme a scene che hanno coinvolto anche un calciatore famoso. La serata ha visto anche la presenza di Bad Bunny sul palco, con performance che hanno fatto il pieno di pubblico.

Tra musica, ospiti Vip e oltre 60mila spettatori, il concerto di Bad Bunny a Madrid ha regalato uno dei momenti più virali dell’anno. Protagonista inattesa della serata è stata Ester Exposito, immortalata mentre ballava con il cantante tra sguardi complici e occhiate intense. Le immagini, diventate virali nel giro di poche ore, hanno spinto alcuni utenti a ipotizzare un possibile flirt tra l’attrice spagnola e il portoricano. Un’ipotesi che, però, non trova riscontri nella realtà. Tra i presenti allo show c’era infatti anche Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid e da qualche mese compagno di Ester, che ha seguito il concerto dagli spazi riservati agli ospiti Vip. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ester Exposito, chi è l’attrice con Chiara Ferragni ne “La Casita” di Bad Bunny (e cosa c’entra Mbappé)

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Spero per Mbappè che abbia buttato il telefono perché su ogni social mi escono video di Ester Exposito e Bad Bunny x.com

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