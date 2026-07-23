La Norvegia ha presentato un reclamo riguardo a una telefonata tra l’ex presidente degli Stati Uniti e l’ex primo ministro di un paese europeo. Il caso riguarda presunti scambi di conversazioni che coinvolgerebbero questioni di interesse internazionale. La vicenda è stata resa pubblica in un momento di crescente attenzione sulle comunicazioni ufficiali tra leader mondiali. Le autorità competenti stanno esaminando i dettagli della telefonata e le eventuali implicazioni legali.

Il Mondiale è ormai finito, ma non si placano le polemiche attorno a ciò che è successo negli Stati Uniti d'America nelle scorse settimane. Riaffiora infatti il caso della squalifica sospesa a Folarin Balogun, con l'attaccante che ha potuto sfidare il Belgio negli ottavi di finale nonostante l'espulsione rimediata nei sedicesimi contro la Bosnia-Erzegovina. La presidente della Federcalcio della Norvegia, infatti, ha annunciato un reclamo al Comitato Etico della Fifa. Ovviamente, il cammino della nazionale della Norvegia non è stato direttamente influenzato dalla decisione presa sulla punta titolare degli Usa, ma la stessa Lise... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - "Il caso Balogun non finisca sotto al tappeto": reclamo della Norvegia sulla telefonata Trump-Infantno

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