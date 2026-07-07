Un telefono arrivato nella giornata di ieri ha portato a una conversazione tra il presidente di uno stato e il leader della FIFA. La telefonata riguardava la sospensione di un attaccante statunitense, che aveva ricevuto un cartellino rosso durante una partita. La discussione ha preceduto la decisione dell’organo di governo del calcio di revocare la squalifica. La vicenda ha attirato l’attenzione politica e mediatica.

Il presidente Trump ha telefonato al presidente della FIFA, Gianni Infantino, in merito al controverso cartellino rosso inflitto all’attaccante statunitense Folarin Balogun e alla conseguente squalifica, prima che l’organo di governo del calcio revocasse il provvedimento. «Sì l’ho fatto. Non era un fallo, erano due atleti che si sono scontrati. L’arbitro è un po’ sospetto, se guardiamo al suo passato. Ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere. Sono una persona a cui piace lo sport e quello non era un fallo. Ho chiesto una revisione a un uomo che è molto rispettato. Non gli ho detto cosa fare, non è stato lui a prendere la decisione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - La telefonata di Trump a Gianni Infantino della FIFA (in merito alla sospensione di Balogun) diventa un caso politico

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DISGRACE! Furious Jeff Stelling DEMANDS Infantino RESIGNS as he RAGES at Balogun Red Card REPRIEVE

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La sospensione della squalifica di Balogun è un caso politico, Trump ha chiamato InfantinoLa squalifica di un calciatore statunitense ai Mondiali è stata revocata, suscitando reazioni politiche.

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