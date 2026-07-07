Gli Stati Uniti sono stati eliminati dal Mondiale dopo un episodio che ha suscitato polemiche, legato a Folarin Balogun. È stata confermata una telefonata tra Donald Trump e il presidente della FIFA, che secondo il primo avrebbe facilitato la riammissione del calciatore americano dopo una squalifica. L'invasione di campo di Trump durante una partita non ha impedito l'eliminazione della squadra statunitense.

Gli Usa escono dal Mondiale accompagnati dalle polemiche, soprattutto dopo il caso di Folarin Balogun. Lunedì è stata confermata la telefonata tra Donald Trump e Gianni Infantino, che secondo il presidente americano avrebbe portato alla riammissione del calciatore americano al Mondiale dopo la squalifica. Ma il presidente Fifa ha negato, parlando di una scelta indipendente. Nonostante la diatriba sull'”aiutino agli Usa”, contro il Belgio c’è stato ben poco da fare: gli americani hanno perso 4 a 1 agli ottavi di finali, dimostrando le proprie difficoltà per tutta la durata della partita. Tra l’altro, la presenza di Balogun per gli Stati Uniti non ha sortito l’effetto desiderato, visto che per tutti i novanta minuti di gioco ha collezionato appena una decina di tocchi e due tiri a vuoto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Secoloditalia.it - Una telefonata non basta, flop degli Usa al Mondiale dopo il caso Balogun: l’invasione di campo di Trump non ferma il Belgio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to Start a Profitable Business Without Money, Experience, or Connections!

Notizie e thread social correlati

«Ribalta questo», il Belgio asfalta gli Usa con il graziato Balogun. Non basta la telefonata di Trump: «È la maledizione di Donald»Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 al Seattle Stadium, qualificandosi per i quarti di finale del Mondiale.

Clamoroso: sospesa la squalifica di Balogun! Il centravanti degli Usa in campo contro il Belgio. Trump: "Giustizia è fatta"La Fifa ha sospeso con riserva la squalifica di Folarin Balogun, permettendogli di scendere in campo contro il Belgio.

Argomenti più discussi: Ribalta questo, il Belgio asfalta gli Usa con il graziato Balogun. Non basta la telefonata di Trump: È la maledizione di Donald; Ho perso il sonno (e l'ho ritrovato) - Appunti; La Turchia apre la sfida della Nato 3.0: Ankara come snodo dell’Alleanza Atlantica che verrà; Una telefonata di Trump e la Fifa obbedisce: sospesa la squalifica di Balogun per Usa-Belgio. Il Mondiale di calcio diventa una pagliacciata.

Stavolta ci sa che una telefonata non basta vero @riktroiani @ChiodiDonatella ? x.com

Ci vediamo in call? Una semplice telefonata non basta piùIl Covid ci ha lasciato le call, o video-call, se preferite. Sembra un secolo, ma sono passati solo sei anni, da quando il virus si affacciò nel nostro Paese. Oltre alle tragedie, troppe, ci ha ... ilmessaggero.it