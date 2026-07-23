La federazione norvegese ha presentato un reclamo alla Fifa riguardo al caso Balogun nei Mondiali 2026. La disputa riguarda la decisione di non squalificare il giocatore statunitense, nonostante le richieste di sanzioni. La questione si è trascinata oltre la fine del torneo, con le autorità sportive che continuano a esaminare la vicenda. La controversia ha attirato l’attenzione di vari operatori del settore.

Il caso Balogun ai Mondiali 2026 continua a far discutere. I Mondiali si sono conclusi lo scorso fine settimana, ma la controversia che circonda il presidente degli Stati Uniti e il dietrofront sulla squalifica del giocatore statunitense Folarin Balogun non accenna a placarsi. La vicenda relativa all’improvvisa disponibilità dell’attaccante a giocare nella partita contro il Belgio fa ancora discutere e sebbene la nazionale statunitense non abbia tratto vantaggio da questa decisione della Fifa, ci sono nazioni come la Norvegia che non vogliono che una cosa del genere accada mai più. Secondo il Times, Lise Klaveness, presidente della Federazione calcistica norvegese, vorrebbe una risposta da Infantino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Il caso Balogun ai Mondiali 2026: la federazione norvegese presenta reclamo alla Fifa

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Il caso Balogun e il ricorso della Francia alla FIFA

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