La federazione norvegese ha presentato un reclamo alla Fifa riguardo alla sospensione del giocatore statunitense Folarin Balogun, coinvolto nella controversia dopo la conclusione dei Mondiali. La disputa riguarda le decisioni prese in merito alla partecipazione del calciatore e rimane aperta, con l’organo calcistico internazionale chiamato a esaminare il caso. La questione ha attirato l’attenzione nel mondo del calcio, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici della contestazione.

I Mondiali si sono conclusi lo scorso fine settimana, ma la controversia che circonda il presidente degli Stati Uniti e il dietrofront sulla sospensione del giocatore statunitense Folarin Balogun non accenna a placarsi. La vicenda relativa all'improvvisa disponibilità dell'attaccante a giocare nella partita contro il Belgio fa ancora discutere e sebbene la nazionale statunitense non abbia tratto vantaggio da questa decisione della Fifa a, ci sono nazioni come la Norvegia che non vogliono che una cosa del genere accada mai più. Secondo il Times, Lise Klaveness, presidente della Federazione calcistica norvegese, vorrebbe una risposta da Infantino. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Caso Balogun, federazione norvegese presenta reclamo alla Fifa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francia furiosa per il giallo a Olise: dopo il caso Balogun la Federazione prepara l’esposto alla FIFALa Federazione francese sta preparando un esposto alla FIFA riguardo a un cartellino giallo mostrato a Michael Olise durante una partita contro il...

Caso Balogun, la Federazione belga accusa: «Nessuna risposta dalla FIFA, ricorso inevitabile»La Federazione belga ha annunciato che non ha ricevuto risposta dalla FIFA riguardo al caso Balogun e ha dichiarato che presenterà un ricorso.

Argomenti più discussi: Premiazione Mondiali, i campioni spagnoli gelano Trump. I gesti di ribellione delle altre Nazionali al Presidente USA; MONDIALI 2026 - Caso Balogun, la Federcalcio norvegese annuncia la presentazione di un reclamo formale alla FIFA.

Mondiali: intervento Trump su Balogun, dalla Norvegia reclamo alla Fifa(ANSA) - ROMA, 23 LUG - La polemica sul caso Balogun non si placa. A mondiali archiviati, è la Norvegia a riportare sotto i riflettori l'annullamento della squalifica al giocatore della Nazionale Usa: ... tuttosport.com

Più di 200 paesi sostengono Infantino per il quarto mandato alla Fifa nonostante lo scandalo di Balogun reddit

Norvegia, che presa di posizione sul caso Balogun: A rischio l'integrità di tutto il calcioAnche la Norvegia ha detto la sua sul caso Balogun. La Federcalcio norvegese, attraverso un lungo comunicato, ha espresso la propria contrarietà contro la controversa decisione della Fifa di sospender ... msn.com