La Federazione francese sta preparando un esposto alla FIFA riguardo a un cartellino giallo mostrato a Michael Olise durante una partita contro il Paraguay. Questa decisione segue il caso Balogun, anche coinvolto in episodi simili, e mira a tutelare i giocatori francesi. La questione riguarda le decisioni arbitrali durante l'incontro e la gestione delle sanzioni nei confronti dei calciatori. La Federazione ha comunicato che agirà ufficialmente per chiarire la situazione.

La Francia insorge per il giallo a Olise: dopo il caso Balogun, la Federazione prepara un’azione formale alla FIFA. La Federazione francese si muove per tutelare Michael Olise dopo l’episodio che lo ha coinvolto nel recupero della sfida contro il Paraguay. La stella di Deschamps era stata ammonita in circostanze controverse: Olise aveva semplicemente portato un dito alle labbra per chiedere silenzio, gesto che ha provocato la reazione di Galarza, avvicinatosi a muso duro prima di cadere a terra. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo L’arbitro, senza esitazioni, aveva estratto il cartellino giallo, lasciando stupiti compagni e staff francese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Francia furiosa per il giallo a Olise: dopo il caso Balogun la Federazione prepara l’esposto alla FIFA

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