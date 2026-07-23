Il caporalato invisibile al Nord | nuovi schiavi per angurie e prosecco
A Mantova è stato individuato un sistema di caporalato invisibile legato alla raccolta di angurie e alla produzione di prosecco. Negli ultimi anni, le inchieste giudiziarie hanno evidenziato come lavoratori sfruttati siano impiegati in modo illecito nelle campagne della zona. La regione è stata definita “capitale italiana del caporalato” a causa di queste attività illegali. Le indagini continuano a cercare di far emergere le reti di sfruttamento e le responsabilità coinvolte.
Nelle semplificazioni giornalistiche a Mantova è toccato un primato. «Capitale italiana del caporalato» è la definizione, risalente a una decina di anni fa, quando le indagini della magistratura rivelarono il. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
Notizie e thread social correlati
Piaga caporalato. Reclutati in India e schiavi in ItaliaDecine di braccianti provenienti dall’India sono stati impiegati in Italia sotto condizioni di sfruttamento, con alcune persone costrette a lavorare...
Chi tollera il caporalato. Contratti regolari, vita da schiavi. “Molte aziende chiudono gli occhi”Numerose aziende agricole nella Piana di Sibari continuano a impiegare lavoratori con contratti regolari, ma molti di questi svolgono mansioni in...
Argomenti più discussi: Il caporalato invisibile al Nord: nuovi schiavi per angurie e prosecco; Un sistema di protezione per chi denuncia.
Solo io trovo molto triste il fatto che le lauree umanistiche sotto il Capitalismo siano carta straccia? reddit
Il caporalato che non si vede: dal Prosecco alle campagne del Nord ItaliaIl rapporto dell’associazione Terra! ricostruisce le forme assunte dallo sfruttamento agricolo in Veneto e nel resto del Nord Italia, tra appalti, cooperative senza terra, lavoro grigio e manodopera ... ilbolive.unipd.it
Alla vigilia del debutto negli spazi di CHIKÙ, un tuffo nel backstage di uno 'spettacolo spettacolare'! La Divina Commedia a Scampia - con i/le partecipanti al laboratorio teatrale intergenerazionale del Collettivo LaCorsa e Chi rom e chi no, a cura di Gia facebook
Caporalato, 12 ore nei campi a 40 gradi per pochi euro, tra contratti truffa e ghetti. Da Nord a Sud si fa profitto sulla carne dei bracciantiL'estate bussa alle porte del Paese e per migliaia di braccianti il caldo torrido esaspera una violenza che dura in realtà tutto l'anno. La terra brucia. I campi si riempiono di ortaggi, verdure e ... motori.ilmessaggero.it