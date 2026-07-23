Il caporalato invisibile al Nord | nuovi schiavi per angurie e prosecco

Notizia in breve

A Mantova è stato individuato un sistema di caporalato invisibile legato alla raccolta di angurie e alla produzione di prosecco. Negli ultimi anni, le inchieste giudiziarie hanno evidenziato come lavoratori sfruttati siano impiegati in modo illecito nelle campagne della zona. La regione è stata definita “capitale italiana del caporalato” a causa di queste attività illegali. Le indagini continuano a cercare di far emergere le reti di sfruttamento e le responsabilità coinvolte.