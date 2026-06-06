chi tollera il caporalato contratti regolari vita da schiavi molte aziende chiudono gli occhi

Cosenza, 6 giugno 2026 – Un mare magnum di attività agricole disseminate su quella che è la pianura più estesa della Calabria, ossia la Piana di Sibari. Poco meno di 500 chilometri quadrati, il fulcro dell’ortofrutta calabrese celebre per gli agrumi (le Clementine di Calabria Igp) e la frutta estiva (pesche nettarine e albicocche). Basandosi sui report di settore, come quelli di Arsac, Istat, Flai Cgil e osservatorio Placido Rizzotto, sono tra le 3.000 e le 3.500 le aziende regolari, spesso di piccole e medie dimensioni, ma aggregate in potenti associazioni. Mentre gli operai agricoli (iscritti negli elenchi a tempo determinato) arrivano a 11. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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