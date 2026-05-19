Piaga caporalato Reclutati in India e schiavi in Italia

Decine di braccianti provenienti dall’India sono stati impiegati in Italia sotto condizioni di sfruttamento, con alcune persone costrette a lavorare come schiavi nei campi della regione meridionale. Le autorità hanno scoperto che molti di loro erano stati reclutati con promesse di un lavoro dignitoso, ma sono finiti in situazioni di grave sfruttamento e costretti a lavorare senza diritti né sicurezza. Le indagini hanno portato alla luce un sistema di caporalato che sfrutta la vulnerabilità di lavoratori stranieri.

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Il sogno di un lavoro onesto e pagato il giusto, per decine di braccianti agricoli si è trasformato nell’incubo della schiavitù tra i solchi dell’aratro nella terra della Sud Italia. Il silenzio dell’alba di ieri a Merate è stato interrotto dall’ululare delle sirene delle autopattuglie dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Lecco e della compagnia cittadina, che hanno arrestato un cittadino indiano di 35 anni, accusato di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera, con l’aggravante della transnazionalità. Insieme ad altri 11 indagati, italiani e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piaga caporalato. Reclutati in India e schiavi in Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La piaga del caporalato: "Sfruttavano i braccianti". Quattro gli indagatiGROSSETO Ancora la Maremma che fa rima con il caporalato, una delle piaghe del lavoro più tremende che possano esistere. Torino, gli "umarell" saranno reclutati per controllare i cantieriI pensionati che guardano un cantiere, e magari commentano pure la bontà dei lavori in corso. Piaga caporalato. Reclutati in India e schiavi in ItaliaArrestato a Merate un uomo di 35 anni. Undici indagati. Incassava fino a 13mila euro dai connazionali in cerca di lavoro. ilgiorno.it Caporalato, piaga in agricoltura. Parte la task force per combatterlo. Prefetture e Senato al lavoroCaporalato, piaga in agricoltura. Parte la task force per combatterlo. Prefetture e Senato al lavoro Ieri l’incontro al palazzo del governo di Siena con i membri della Commissione parlamentare ... lanazione.it