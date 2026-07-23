Con l’arrivo di agosto, le autostrade italiane si preparano a registrare i picchi di traffico, con code e rallentamenti previsti. I controlli sono più intensificati e i cantieri sono stati ridotti, ma le partenze di milioni di automobilisti rendono le strade molto congestionate. La situazione si verifica ogni anno nello stesso periodo, creando lunghe file lungo le principali arterie di collegamento.

C on l’avvicinarsi di agosto, arriva anche il temibile periodo delle grandi partenze per le vacanze che vedrà, come ogni anno, milioni di automobilisti mettersi in viaggio nello stesso periodo, rendendo il traffico lungo le autostrade italiane decisamente poco scorrevole. Per chi fosse pronto a partire i primi giorni di agosto, però, sarà bene che si segni due date sul calendario, perché saranno queste le giornate più difficili dell’esodo estivo. Partenze d’agosto: 7 capi must-have da mettere in valigia X Leggi anche › Estate in sicurezza: 8 consigli degli esperti per vacanze serene Partire per le vacanze, l’esodo estivo e le date da evitare. Viabilità Italia ha indicato con il classico bollino nero, ovvero come le giornate con il livello massimo di criticità per mettersi in macchina, sabato 1 e sabato 8 agosto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il calendario estivo indica i momenti di traffico più delicati per gli spostamenti. Tra code previste, controlli rafforzati e cantieri ridotti, ecco cosa aspettarsi sulle strade italiane

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