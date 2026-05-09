Ecco i principali cantieri presenti sulle strade di Bologna
A Bologna sono in corso diversi lavori di ristrutturazione stradale. Attualmente sono attivi alcuni cantieri, mentre altri sono programmati per l'apertura nelle prossime settimane. I lavori riguardano interventi di manutenzione e miglioramento delle vie principali e secondarie della città. La presenza di questi cantieri è visibile in varie zone del centro e delle periferie, con segnali di avvio e indicazioni temporanee per il traffico.
Continuano le opere di rinnovamento delle strade di Bologna. Di seguito, la lista dei principali cantieri già in funzione e di quelli che saranno attivati dalla prossima settimana. Ulteriori dettagli sulla mappa interattiva presente sul sito del Comune di Bologna.Lavori in attivazionevia Paradiso.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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