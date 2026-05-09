Ecco i principali cantieri presenti sulle strade di Bologna

Da bolognatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna sono in corso diversi lavori di ristrutturazione stradale. Attualmente sono attivi alcuni cantieri, mentre altri sono programmati per l'apertura nelle prossime settimane. I lavori riguardano interventi di manutenzione e miglioramento delle vie principali e secondarie della città. La presenza di questi cantieri è visibile in varie zone del centro e delle periferie, con segnali di avvio e indicazioni temporanee per il traffico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Continuano le opere di rinnovamento delle strade di Bologna. Di seguito, la lista dei principali cantieri già in funzione e di quelli che saranno attivati dalla prossima settimana. Ulteriori dettagli sulla mappa interattiva presente sul sito del Comune di Bologna.Lavori in attivazionevia Paradiso.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Tutti i principali cantieri presenti sulle strade di Bologna

Cantieri Bologna-Portomaggiore, ecco le strade che riapriranno tra maggio e settembreBologna, 10 marzo 2026 – Prosegue l’intervento di interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (ex Veneta).

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Cantieri stradali, cosa succede dal 4 maggio a Bologna; Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 4 maggio; Tram a Bologna, lavori in corso: slitta il doppio senso tra via della Pietra e del Triumvirato; Traffico weekend 8-10 maggio 2026: previsioni, tratte e orari critici.

bologna ecco i principali cantieriCantieri stradali, cosa succede dal 4 maggio a BolognaOltre ai lavori per il tram sono in corso anche lavori di interramento della tratta ferroviaria Bologna-Portomaggiore, interventi edili privati e chiusure autostradali e in tangenziale ... msn.com

Gruppo FS, 1.200 cantieri: ecco i principali interventi/ Ferrovie, mappa interventi estivi e interruzioniAd esempio, tra le attività più importanti c’è l’installazione del sistema ERTMS, che aumenta l’interoperabilità tra le reti ferroviarie in Europa e migliora la sicurezza e la puntualità dei treni. Ma ... ilsussidiario.net

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.