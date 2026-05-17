Sosta controlli rafforzati in città | le strade sotto osservazione di Amt3

A Verona, prosegue la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente” promossa dall’azienda incaricata della gestione della sosta. L’iniziativa mira a informare gli automobilisti sulle zone della città che saranno soggette a controlli più severi da parte degli agenti incaricati. Le aree interessate vengono segnalate in anticipo per favorire un comportamento più responsabile da parte degli utenti delle strade. La campagna si svolge in modo continuo e coinvolge diverse zone del centro e delle aree limitrofe.

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