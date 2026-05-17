Sosta controlli rafforzati in città | le strade sotto osservazione di Amt3

Da veronasera.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona, prosegue la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente” promossa dall’azienda incaricata della gestione della sosta. L’iniziativa mira a informare gli automobilisti sulle zone della città che saranno soggette a controlli più severi da parte degli agenti incaricati. Le aree interessate vengono segnalate in anticipo per favorire un comportamento più responsabile da parte degli utenti delle strade. La campagna si svolge in modo continuo e coinvolge diverse zone del centro e delle aree limitrofe.

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Prosegue a Verona la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente” promossa da Amt3, l’iniziativa con cui l’azienda segnala agli automobilisti le aree della città che saranno interessate da controlli più intensi da parte degli accertatori della sosta. Nei prossimi giorni l’attenzione si. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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