Il calcio di Sarri sta cambiando, con un focus maggiore sulla fase di non possesso rispetto al passato. La novità più significativa riguarda l’adozione di un sistema difensivo a tre, che sostituisce il tradizionale approccio basato sul possesso palla. Questa modifica rappresenta un elemento chiave nella strategia della squadra, influenzando le modalità di difesa e il posizionamento in campo. La fase di non possesso diventa così centrale nel nuovo assetto tattico.

D opo il controllo del gioco e la produzione offensiva, la terza analisi riguarda la parte meno raccontata del calcio di Sarri. La fase di non possesso. Per anni il tecnico toscano è stato associato soprattutto al palleggio, alla costruzione dal basso e alla capacità delle sue squadre di arrivare alla conclusione attraverso sequenze codificate. Eppure, dietro quella struttura offensiva, è sempre esistita un’organizzazione difensiva precisa. Il possesso, nel calcio di Sarri, non è mai stato soltanto uno strumento per attaccare. È stato anche un modo per difendere meglio, tenere la squadra corta, mantenere distanze ridotte tra i reparti e preparare la riaggressione dopo la perdita. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Ecodibergamo.it - Com’è cambiato il calcio di Sarri/3 Difesa e non possesso, ecco la novità più profonda per la prossima Atalanta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Francesco Pratali: Ecco in cosa non è cambiato Sarri. È diverso da Conte in un aspetto

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tre puntate per scoprire com’è cambiato il calcio di Sarri. Che Atalanta vedremo? Si comincia dal possesso palla

Com’è cambiato il calcio di Sarri/2 La produzione offensiva di Napoli e Lazio racconta come attaccherà l’AtalantaIl calcio di Sarri si distingue per una produzione offensiva che non si limita al possesso palla, ma mira a preparare immediatamente l’attacco.

Temi più discussi: Tre puntate per scoprire com’è cambiato il calcio di Sarri. Che Atalanta vedremo? Si comincia dal possesso palla; Il Neocalcio di Bartolozzi e Currò: come è cambiato il calcio negli ultimi anni?; Mondiali di calcio, Usa '94 vs Usa-Canada-Messico 2026: com'è cambiato il calcio in America in 30 anni; Come è cambiato il motociclista negli ultimi 20 anni?.

Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, sabato #11luglio. #Descalzi: Energia, il mondo è cambiato. Servono strategie per il dopo Hormuz. #Associazioni datoriali, accordo su rappresentanza e salario giusto. #buonalettura #primapagina x.com

L'Italia è fantastica per il dut, ne ho comprati 12 reddit

Tre puntate per scoprire com’è cambiato il calcio di Sarri. Che Atalanta vedremo? Si comincia dal possesso pallaP er capire che cosa potrà diventare l’Atalanta di Sarri, non basta fermarsi all’etichetta del possesso palla. Il calcio del tecnico toscano, negli anni, ha seguito un’evoluzione più complessa. Ha m ... ecodibergamo.it

Audi Q4 e-tron, com’è e come cambia il suv elettrico dei quattro anelliDesign più sportivo, interni digitali, tecnologie con intelligenza artificiale e un’autonomia che arriva fino a 592 km. ilsole24ore.com