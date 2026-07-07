Tre puntate analizzano come è cambiato il calcio sotto la guida di Sarri. La prima riguarda il possesso palla, ma non si limita a questa fase. Il calcio del tecnico toscano, negli anni, ha mostrato un’evoluzione più articolata, coinvolgendo diversi aspetti strategici e tattici. L’attenzione si concentra su come l’Atalanta di Sarri possa adattarsi a queste trasformazioni, senza limitarsi alle semplici statistiche di possesso.

P er capire che cosa potrà diventare l’Atalanta di Sarri, non basta fermarsi all’etichetta del “possesso palla”. Il calcio del tecnico toscano, negli anni, ha seguito un’evoluzione più complessa. Ha mantenuto principi riconoscibili, ma ha cambiato volumi, strumenti e modalità di applicazione a seconda delle squadre allenate e degli interpreti a disposizione. Da qui nasce questo trittico di analisi che occuperanno questo periodo d’estate dove il mercato non è ancora dominante. L’obbiettivo è mettere al centro del mirino Maurizio Sarri, “leggendo”la sua evoluzione da allenatore per capire cosa potrà fare in nerazzurro. Il primo passaggio riguarderà il controllo del gioco, quindi possesso, numero di passaggi e idea di dominio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Ecodibergamo.it - Tre puntate per scoprire com’è cambiato il calcio di Sarri. Che Atalanta vedremo? Si comincia dal possesso palla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UNA FRASE CHE MI HA CAMBIATO LA VITA | Storia vera EP.3 (Parte 2)

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Serie A, comincia il valzer delle panchine: la Lazio ha scelto Gattuso, l’Atalanta su Sarri (che però deve prima accordarsi con Lotito)

Sarri si allontana dal Napoli: Atalanta ora in poleMaurizio Sarri sembra aver rinunciato a tornare al Napoli, lasciando spazio all’Atalanta come possibile destinazione.