Il buio oltre la siepe | la politica italiana senza visione

La situazione odierna della politica italiana è come la siepe, barriera fragile per gli incursori, fatta di chiacchere e polemiche artate, senza una chiara linea del paese e della sua crescita. Oltre la siepe c’è solo il buio. È un buio di visione non solo strategica, ma anche tattica, mentre in Inghilterra ci si litiga sul troppo elevato tasso di ministri laureati ad Oxford e Cambridge qui nessuno si chiede che livello culturale, quali imprimatur e mentori, quali scuole di pensiero abbiano frequentato i nostri governanti. Siamo occidentali, attaccati alla Nato a prescindere, siamo consci che abbiamo un livello di civiltà, costruito nei... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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