Nella città di Firenze è stato trovato senza vita un ex parlamentare di 70 anni, noto figura del centrosinistra. La scoperta è avvenuta nella sua abitazione, dove si trovava da tempo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per rianimarlo. La notizia ha suscitato scalpore tra le cerchie politiche e i cittadini, mentre le autorità hanno avviato le verifiche del caso. La morte del politico ha lasciato un vuoto nel panorama locale e nazionale.

È morto Gianclaudio Bressa, storico esponente del centrosinistra ed ex parlamentare. Il decesso è stato riscontrato nella sua abitazione di Firenze: l’uomo aveva 70 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme sarebbe scattato dopo che una delle sue due figlie, non riuscendo a contattarlo telefonicamente, si è recata nell’appartamento. È lì che avrebbe trovato il padre privo di vita. Una volta arrivati sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’ex parlamentare. Morte di Gianclaudio Bressa: i primi elementi disponibili. La notizia della morte di Gianclaudio Bressa si è diffusa rapidamente nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Trovato senza vita in casa”: lutto nella politica italiana

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