Lutto che unisce la politica | La sua visione è viva

È morto Roberto Soffritti, figura politica di rilievo. La notizia ha suscitato cordoglio tra i rappresentanti di Forza Italia, che hanno ricordato la sua visione e il suo impegno. La sua scomparsa ha provocato reazioni ufficiali, sottolineando l’importanza del suo ruolo nel panorama politico. La notizia è stata comunicata attraverso canali istituzionali, senza dettagli su cause o circostanze. La sua perdita è stata condivisa da diversi esponenti politici.

Con la scomparsa di Roberto Soffritti – il cordoglio di Forza Italia – perdiamo un protagonista di una stagione in cui il dialogo per il bene della città superava ogni forma di militanza; di quel periodo, e del tanto che venne fatto grazie alla collaborazione fra il governo locale e quello nazionale, si deve ricordare non soltanto il restauro delle mura e la stagione di Claudio Abbado al Comunale, ma anche la difesa degli interessi economici, agricoli e industriali del capoluogo e della provincia. Anche Cna esprimere il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Roberto Soffritti, per molti anni, dal 1983 al 1999, sindaco di Ferrara. "Soffritti ha lasciato un segno profondo nella storia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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