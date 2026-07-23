La polizia locale di Rozzano ha arrestato un uomo ricercato da tempo, che si nascondeva in un appartamento di edilizia popolare occupato illegalmente. L’indagine è partita dopo alcune segnalazioni e si è conclusa con l’arresto nel corso di una operazione sul territorio. L’uomo, identificato come ricercato, si trovava all’interno dell’abitazione occupata senza titolo. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento. Le forze dell’ordine hanno portato a termine l’arresto e portato il soggetto in carcere.

Rozzano (Milano), 23 luglio 2026 – C ase Aler: ancora una storia assurda. Un latitante si nascondeva in un appartamento popolare occupato abusivamente da un conoscente. È stato trovato sotto un letto e arrestato dalla polizia locale. L’uomo, italiano, C.G., classe 1968, era stato condannato per reati contro il patrimonio e per possesso di strumenti atti ad offendere. Nel tentativo di sottrarsi alla giustizia e ai controlli della polizia locale che bussavano alla porta dell’abusivo, il latitante, che doveva scontare tre anni di reclusione, si era rifugiato nella camera da letto inflandosi sotto la rete. Pensava di farla franca ma invece è stato bloccato e ammanettato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il buco nero delle case popolari di Rozzano: la polizia locale arresta un latitante che occupava un appartamento abusivo

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