Una persona a Monza affittava in nero un appartamento fantasma, senza contratto regolare. La Polizia locale ha scoperto l’attività abusiva e ha multato l’individuo con quasi 6.000 euro di sanzione. La scoperta si aggiunge ad altri casi di affitti irregolari e attività abusive in città, tra cui la vendita di servizi turistici non autorizzati e affitti non autorizzati di immobili.

Monza, 9 luglio 2026 – C'è chi vendeva ai turisti la fontana di Trevi, chi affitta case non sue, e c'è pure chi aveva messo in piedi una collaudata casa vacanze. in maniera clandestina. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia locale di Monza dopo un blitz in zona Ospedale, vicino al parco. Un bilocale, nuovo, di una donna italiana usato come alloggio temporaneo e per affitti brevi di studenti della vicina università Bicocca a Milano o dei parenti dei ricoverati in ospedale ma totalmente abusivo, una struttura fantasma con un'attività ricettiva completamente illegale. L’ospedale San Gerardo di Monza progetta il pronto soccorso del futuro Si punta a ridefinire l’intero modello di accoglienza e cura dei pazienti L’intervento . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Monza, affittava in nero l’appartamento fantasma: scoperta dalla Polizia locale pagherà quasi 6mila euro di multe

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