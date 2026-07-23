Il bando ’Il buono che meriti’ Tornano i voucher per i dipendenti

Notizia in breve

È stato pubblicato il nuovo bando del progetto ’Il buono che meriti’, che prevede voucher per i dipendenti del commercio e del terziario. L’iniziativa, promossa dall’Ente Bilaterale del Terziario Toscano, mette a disposizione 500mila euro. I fondi sono destinati a sostenere il reddito dei lavoratori e a incentivare gli acquisti nei negozi di vicinato. I voucher sono rivolti ai dipendenti delle imprese interessate e saranno distribuiti fino a esaurimento fondi.