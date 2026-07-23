Il bando ’Il buono che meriti’ Tornano i voucher per i dipendenti

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato pubblicato il nuovo bando del progetto ’Il buono che meriti’, che prevede voucher per i dipendenti del commercio e del terziario. L’iniziativa, promossa dall’Ente Bilaterale del Terziario Toscano, mette a disposizione 500mila euro. I fondi sono destinati a sostenere il reddito dei lavoratori e a incentivare gli acquisti nei negozi di vicinato. I voucher sono rivolti ai dipendenti delle imprese interessate e saranno distribuiti fino a esaurimento fondi.

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Tornano i buoni spesa destinati ai dipendenti del commercio e del terziario. E’ stato pubblicato il nuovo bando del progetto ’Il buono che meriti’, promosso dall’ Ente Bilaterale del Terziario Toscano che mette a disposizione 500mila euro per sostenere il reddito dei lavoratori e, allo stesso tempo, incentivare gli acquisti nei negozi di vicinato. Ogni lavoratore avente diritto potrà ottenere fino a 1.200 euro in voucher da utilizzare esclusivamente nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa. Una misura che interessa anche la provincia di Grosseto e che punta a generare un duplice effetto positivo: offrire un aiuto concreto alle famiglie e sostenere il commercio locale, escludendo dall’utilizzo dei buoni le grandi piattaforme di e-commerce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Il bando ’Il buono che meriti’. Tornano i voucher per i dipendenti
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