Il bando ’Il buono che meriti’ Tornano i voucher per i dipendenti
È stato pubblicato il nuovo bando del progetto ’Il buono che meriti’, che prevede voucher per i dipendenti del commercio e del terziario. L’iniziativa, promossa dall’Ente Bilaterale del Terziario Toscano, mette a disposizione 500mila euro. I fondi sono destinati a sostenere il reddito dei lavoratori e a incentivare gli acquisti nei negozi di vicinato. I voucher sono rivolti ai dipendenti delle imprese interessate e saranno distribuiti fino a esaurimento fondi.
Tornano i buoni spesa destinati ai dipendenti del commercio e del terziario. E’ stato pubblicato il nuovo bando del progetto ’Il buono che meriti’, promosso dall’ Ente Bilaterale del Terziario Toscano che mette a disposizione 500mila euro per sostenere il reddito dei lavoratori e, allo stesso tempo, incentivare gli acquisti nei negozi di vicinato. Ogni lavoratore avente diritto potrà ottenere fino a 1.200 euro in voucher da utilizzare esclusivamente nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa. Una misura che interessa anche la provincia di Grosseto e che punta a generare un duplice effetto positivo: offrire un aiuto concreto alle famiglie e sostenere il commercio locale, escludendo dall’utilizzo dei buoni le grandi piattaforme di e-commerce. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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