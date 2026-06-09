Durante la presentazione della nuova stagione del Teatro Carcano di Milano, un gruppo di lavoratori ha manifestato per chiedere il riconoscimento del buono pasto. La protesta si è svolta davanti al teatro, coinvolgendo alcuni dipendenti che rivendicano questa misura. Nel frattempo, allo Spirit, altri 60 impiegati si trovano in una situazione di incertezza occupazionale senza ulteriori dettagli disponibili. Le manifestazioni sono state organizzate in un giorno scelto appositamente per attirare l’attenzione sulla loro richiesta.

Milano, 9 giugno 2026 – Per portare sotto i riflettori la loro protesta hanno scelto una giornata simbolo, la presentazione in programma per oggi della nuova stagione del Teatro Carcano di Milano. Il nodo nazionale è la scadenza, che si trascina ormai da cinque anni, dei Contratti collettivi di lavoro per i dipendenti dei teatri e per gli scritturati. Il nodo locale, legato invece alla specifica situazione del Carcano, è la richiesta di una misura minima contro il carovita come l’introduzione del buono pasto per i circa 30 dipendenti, fra tecnici e amministrativi, della storica sala in Porta Romana che fu inaugurata quando correva l’anno 1803. "Costi non sostenibili” "Ormai quasi tutte le... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spettacoli, la protesta al Carcano: "Lottiamo per avere il buono pasto". E allo Spirit 60 dipendenti nel limbo

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