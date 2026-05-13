Sicurezza negozi | bando voucher fino a 2.500 euro per i videoallarmi
Il governo ha annunciato un bando che prevede voucher fino a 2.500 euro destinati all'installazione di videoallarmi nei negozi, con l’obiettivo di coprire il 70% dei costi. La misura mira a contrastare il calo della sicurezza, che secondo alcuni rischia di compromettere la sopravvivenza di molte attività commerciali. La decisione arriva in un momento in cui le problematiche legate alla sicurezza negli esercizi commerciali sono al centro del dibattito pubblico.
? Domande chiave Come possono i nuovi voucher coprire il 70% dei costi? Perché il calo della sicurezza minaccia la sopravvivenza dei negozi? Quanto incide l'illegalità sulle perdite economiche delle imprese del Sud? Come può un negozio chiuso favorire il degrado nei quartieri??? In Breve Il 61,1% delle imprese del Sud denuncia episodi di taccheggio nel 2025. L'illegalità ha causato perdite di 41 miliardi di euro al commercio nazionale. Il bando copre il 70% delle spese per sistemi coll .🔗 Leggi su Ameve.eu
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