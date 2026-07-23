Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 23 luglio 2026 - La danza si impara in sala prove, ma anche sedendosi in platea. È da questa idea che nasce l'iniziativa della Fondazione Teatro della Fortuna, che ha deciso di aprire le porte della Corte Malatestiana agli allievi delle scuole di danza del territorio, riservando loro e alle rispettive famiglie un biglietto speciale da 13,50 euro per assistere a "Shakespeare – L'amore proibito che non poteva essere raccontato". Più che una semplice promozione, si tratta di una scelta che punta a far crescere il pubblico della danza di domani. L'obiettivo è offrire ai giovani che studiano questa disciplina l'opportunità di assistere a uno spettacolo professionale, trasformando una serata a teatro in un momento di formazione artistica e culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il balletto "Shakespeare" parla ai giovani: sconto per gli allievi delle scuole di danza

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