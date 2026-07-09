Recitazione musica belle arti | la scena è per gli allievi delle scuole

Gli studenti tra i 20 e i 25 anni delle scuole di recitazione, musica e belle arti stanno esibendo le loro creazioni al Teatro Elfo Puccini. Sono provenienti dalla Paolo Grassi, Brera e dalla scuola di musica Claudio Abbado. Il pubblico è composto da giovani che stanno iniziando a imparare le tecniche di teatro, scenografia e composizione. La rappresentazione si svolge in questi giorni e coinvolge studenti alle prime esperienze nel settore artistico.

Hanno tra i 20 e i 25 anni i ragazzi che in questi giorni popolano il Teatro Elfo Pucccini. Sono gli studenti della Paolo Grassi, di Brera e della Scuola di Musica Claudio Abbado: un pubblico giovane e grintoso, che sta cominciando a imparare l'arte del teatro, scenografia, composizione. Sono registi, attori, scenografi e compositori che lavorano per i 5 spettacoli in scena in doppia replica oggi e domani e poi il 16 e 17: fanno parte della rassegna "Teste Inedite" e non è un "talent show": al primo posto qui c'è la mente, l'abilità data dallo studio che coltiva un talento, non la messa in scena di qualità che si hanno di nascita e che si esibiscono per raccogliere stupore e incoraggiamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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