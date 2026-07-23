Il 5 maggio, Aleksandar Stankovic è tornato alla guida degli Stankovic, facendo riferimento alla tradizione familiare. Ricorda Dejan, suo padre, ma si distingue per le differenze nel modo di gestire il ruolo. In Serbia si usa l’espressione “sa oca na sina”, che significa “da padre a figlio”. Aleksandar sarà l’unico tra i figli di Dejan a proseguire la tradizione nel settore.

In serbo si dice più o meno così: “Sa oca na sina”. “Di padre in figlio”. Uno scioglilingua che sa di realtà. Aleksandar Stankovic sarà l’unico dei figli di Dejan a continuare la tradizione interista. Stefan, il primogenito, ha smesso quasi subito, a 17 anni, anche se a detta dei due fratelli “era il più forte di tutti”, mentre Filip difenderà ancora i pali del Venezia in Serie A. Il suo cartellino non è più di proprietà di casa Inter, che in estate ha esercitato la recompra su Ale, 2005, il più piccolo della famiglia. C’è già l’indizio sul suo prossimo numero di maglia: sarà il 5. Come quello indossato da papà durante la sua lunga avventura nerazzurra durata nove anni e mezzo (con 15 trofei). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il 5 torna agli Stankovic: perché Aleksandar ricorda Dejan (e perché è diverso)

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