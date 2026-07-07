Aleksandar Stankovic felicità Inter | Io emozionato papà Dejan di più

Un nuovo giocatore ha debuttato con la maglia nerazzurra, dichiarando di aver iniziato a giocare per l’Inter con il sogno di calcare il campo di San Siro. In un’intervista, ha raccontato di essere ancora emozionato, mentre il padre, ex calciatore, ha vissuto questa esperienza in passato. La gioia di indossare la maglia è palpabile e si legge nei suoi occhi, mentre si confronta con le sensazioni forti di questo momento.

"Ho iniziato a giocare a calcio per l'Inter perché il mio sogno era giocare a San Siro. Per me questa è un'emozione che devo ancora elaborare": Aleksandar Stankovic parla da giocatore nerazzurro in un’intervista a Inter Tv dove esprime sentimenti forti per aver coronato un sogno che suo padre Dejan ha già vissuto. Dal triplete sono passati molti anni e ora c'è Chivu sulla panchina nerazzurra. "Lui - dice Stankovic - ha avuto un grande impatto nella mia carriera, mi ha trovato che ero ancora un bambino in Primavera e avevo appena iniziato a giocare un calcio serio. Mi ha insegnato tantissime cose, in campo e fuori: Chivu mi ha fatto capire davvero cos'è il calcio e che alla fine conta ciò che fai in campo per poi vincere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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